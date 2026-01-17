У Горішніх Плавнях працівники ДСНС врятували двох кошенят, які провалилися у занедбану криницю

Сьогодні, 14:22 Переглядів: 176

Кошенята під час сильного морозу тривалий час знаходилися на 8-метровій глибині колодязя і власники оселі самостійно не могли їх дістати

У суботу, 17 січня, до Служби порятунку надійшло сповіщення про те, що на території приватного домоволодіння у місті Горішні Плавні необхідна допомога у порятунку двох кошенят. Кошенята під час сильного морозу тривалий час знаходились на дні 8-ми метрового занедбаного колодязя й власники оселі самостійно не могли їх дістати.

Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області.

На місце прибули рятувальники 17-ї ДПРЧ та, використовуючи спеціальне спорядження, спустились на дно криниці й дістали обох кошенят на поверхню. Зараз їхньому життю вже нічого не загрожує.

Нагадаємо, сьогодні вранці ми писали, що учора небайдужий чоловік з Горішніх Плавнів помітив у снігу яструба з пораненим крилом та повідомив про це Службу порятунку. Оператори ДСНС, отримавши повідомлення, передали цю інформацію у Центр порятунку та реабілітації диких тварин, який працює в Горішніх Плавнях. Співробітники центру забрали яструба на лікування у свій заклад.

15 січня ми розповідали як на Полтавщині врятували лебедя з замерзлого Дніпра. Рибалки виявили птаха, який не міг самостійно рухатися через сильне переохолодження. Його доставили до берега на санчатах і передали фахівцям для надання допомоги. Нині лебідь перебуває у безпеці та отримує необхідне лікування в ГО «Центр порятунку та реабілітації диких тварин».