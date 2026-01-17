У Кременчуці через аварії на мережах 9 будинків залишилися без водопостачання

Сьогодні, 17 січня, з 12.00 і до закінчення аварійних робіт припинено централізоване водопостачання для споживачів 9 будинків. Про це повідомила «Служба допомоги мера кременчужанам» з посиланням на інформацію КП «Кременчукводоканал».
Холодне водопостачання відключили за наступними адресами:
Орієнтовний час завершення робіт у будинках на Молодіжному сьогодні до 18.00, а на тупику Піщаному — завтра до 18.00.
Для отримання оперативної інформації можна звертатись у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами:
