У Кременчуці через аварії на мережах 9 будинків залишилися без водопостачання

Сьогодні, 12:53 Переглядів: 402

Сьогодні, 17 січня, з 12.00 і до закінчення аварійних робіт припинено централізоване водопостачання для споживачів 9 будинків. Про це повідомила «Служба допомоги мера кременчужанам» з посиланням на інформацію КП «Кременчукводоканал».

Холодне водопостачання відключили за наступними адресами:

вулиця Героїв України, буд. 3, 5, 17;

проспект Лесі Українки, буд. 33, 33-А, 35;

тупик 1-й Піщаний, буд. 12, 14, 16.

Орієнтовний час завершення робіт у будинках на Молодіжному сьогодні до 18.00, а на тупику Піщаному — завтра до 18.00.

— Після відновлення водопостачання можливе тимчасове збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.

Для отримання оперативної інформації можна звертатись у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами: