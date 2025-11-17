ЗСУ вдосконалюють систему залучення іноземних добровольців, готових стати на захист України

Іноземні добровольці матимуть право самі обирати бойові бригади, напрямок та специфіку служби, відповідно до своєї підготовки, досвіду та побажань

Сухопутні війська ЗСУ продовжують удосконалювати систему залучення та проходження військової служби іноземними добровольцями, які готові підписати контракт та вступити до лав Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба відомства.

У Командуванні Сухопутних військ зазначили, що створені у 2022 році формати виконали свою роль у найгостріший період оборони країни та дали змогу швидко інтегрувати до ЗСУ іноземців, готових стати на захист України. Водночас ситуація на фронті, структура Сил оборони та потреби бойових підрозділів суттєво змінилися.

Тепер підхід до залучення іноземних воїнів модернізують — ключовим принципом нової моделі є максимально ефективне використання їхнього досвіду, мотивації та професійних навичок у тих підрозділах, де вони потрібні найбільше.

Іноземні добровольці, які підписують контракт зі ЗСУ, будуть мати ширші можливості для проходження служби, право обирати бойову бригаду, напрямок та специфіку служби, відповідно до своєї підготовки, досвіду та побажань.

Це забезпечує кращу інтеграцію, рівні можливості з українськими бійцями та більш раціональне використання кадрового ресурсу.

— Сухопутні війська високо цінують вклад іноземних добровольців у захист України, їхню самопожертву, мотивацію та відданість нашим спільним цінностям. Ми й надалі забезпечуватимемо прозорі, зрозумілі й ефективні механізми служби для кожного, хто робить свідомий вибір стати поруч з українськими військовими у боротьбі за свободу й безпеку, — зазначили у командуванні Сухопутних військ.

