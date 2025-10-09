Верховна Рада підтримала створення Кіберсил у складі ЗСУ

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 112

9 жовтня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення нового роду сил у складі Збройних сил України — Кіберсил. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Кіберсили відповідатимуть за кібероборону, зокрема захист військових систем, мереж і об'єктів критичної інфраструктури. Також до їхньої функціональності належатиме формування кіберрезерву.

Цей крок — частина ширшої реформи безпеки, яка передбачає адаптацію української армії до умов сучасної війни.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України Департамент кіберполіції спільно з волонтерами розробив проєкт «МРІЯ».