Розлучитися можна буде через «Дію»: як та коли запрацює ця послуга

Сьогодні, 08:48

Свідоцтво про розірвання шлюбу в «Дії» матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий документ

Невдовзі українці отримають ще одну цифрову послугу — можливість розлучення через застосунок «Дія». Уряд ухвалив відповідне рішення, і ця послуга стане доступною у 2026 році. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

— Розлучитися можна буде швидко й онлайн. Послуга з’явиться в Дії у 2026 році та буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей, — зазначила вона.

Оформити розлучення через «Дію» зможуть подружжя без неповнолітніх дітей.

Якщо у сім’ї є діти віком до 18 років або спірні питання щодо майна, процедура розлучення залишиться можливою лише через суд.

За словами Юлії Свириденко, нова послуга в «Дії» зробить процес розірвання шлюбу швидким та зручним. Замість кількох відвідувань РАЦС та збору документів подружжя зможе подати заяву через застосунок «Дію». Після цього система автоматично перевірить дані в державних реєстрах.

Етапи процедури розлучення:

Подання заяви : обидва партнери заповнюють заяву в «Дії».

: обидва партнери заповнюють заяву в «Дії». Перевірка даних : система автоматично аналізує інформацію з реєстрів.

: система автоматично аналізує інформацію з реєстрів. Очікування : протягом 30 днів після подання заяви шлюб буде розірвано, якщо жодна зі сторін не відкличе заяву.

: протягом 30 днів після подання заяви шлюб буде розірвано, якщо жодна зі сторін не відкличе заяву. Отримання свідоцтва: Електронне свідоцтво про розірвання шлюбу з’явиться в застосунку «Дія».

Свідоцтво в «Дії» матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.

Місяць очікування дає можливість подружжю переглянути своє рішення, що знижує ризик імпульсивних розлучень.

Наразі в Україні розлучення можливе через РАЦС (для подруж без дітей або за взаємною згодою) та через суд, якщо є неповнолітні діти чи спірні питання (майно, аліменти).

Нова послуга в «Дії» зменшить бюрократію, заощадить час та кошти громадян, а також знизить навантаження на РАЦС.