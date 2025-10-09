Розлучитися можна буде через «Дію»: як та коли запрацює ця послуга

Невдовзі українці отримають ще одну цифрову послугу — можливість розлучення через застосунок «Дія». Уряд ухвалив відповідне рішення, і ця послуга стане доступною у 2026 році. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Оформити розлучення через «Дію» зможуть подружжя без неповнолітніх дітей.
Якщо у сім’ї є діти віком до 18 років або спірні питання щодо майна, процедура розлучення залишиться можливою лише через суд.
За словами Юлії Свириденко, нова послуга в «Дії» зробить процес розірвання шлюбу швидким та зручним. Замість кількох відвідувань РАЦС та збору документів подружжя зможе подати заяву через застосунок «Дію». Після цього система автоматично перевірить дані в державних реєстрах.
Етапи процедури розлучення:
Свідоцтво в «Дії» матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.
Місяць очікування дає можливість подружжю переглянути своє рішення, що знижує ризик імпульсивних розлучень.
Наразі в Україні розлучення можливе через РАЦС (для подруж без дітей або за взаємною згодою) та через суд, якщо є неповнолітні діти чи спірні питання (майно, аліменти).
Нова послуга в «Дії» зменшить бюрократію, заощадить час та кошти громадян, а також знизить навантаження на РАЦС.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.