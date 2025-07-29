Ветеранам радять користуватися мобільними додатками для психологічної допомоги

Мінветеранів пропонує добірку мобільних додатків психологічної допомоги ветеранам і ветеранкам, що можуть стати в пригоді в напружений момент або бути дієвим інструментом піклування про себе в повсякденні
Це український безоплатний та анонімний застосунок, в якому зібрані:
Застосунок першої психологічної допомоги, який пропонує:
Універсальний застосунок, адаптований для українців, у якому можна отримати:
Англомовний застосунок, створений для ветеранів США. Підходить тим, хто вже проходить терапію з фахівцем через посттравматичний стресовий розлад. Що можна робити в застосунку:
Важливо зазначити, що ці сервіси не замінюють консультацію лікаря, але можуть стати щоденною підказкою та допомагати краще розуміти свій стан.
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