Ветеранам радять користуватися мобільними додатками для психологічної допомоги

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 80

Мінветеранів пропонує добірку мобільних додатків психологічної допомоги ветеранам і ветеранкам, що можуть стати в пригоді в напружений момент або бути дієвим інструментом піклування про себе в повсякденні

База

Це український безоплатний та анонімний застосунок, в якому зібрані:

матеріали про адаптацію після служби;

поради з керування стресом, тривогою, наслідками контузій;

вправи на подолання безсоння;

трекер настрою;

можливість анонімно поставити питання психотерапевту.

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PFA Mobile Ukraine

Застосунок першої психологічної допомоги, який пропонує:

алгоритми дій у стані шоку чи паніки;

інструкції для підтримки після травматичних подій;

психоосвітні матеріали про те, як працює психіка в кризі.

В Google Play

В App Store

BetterMe: Mental Health

Універсальний застосунок, адаптований для українців, у якому можна отримати:

дихальні вправи для подолання стресу;

медитації для покращення сну;

підтримку в чаті з постійним доступом.

В Google Play

В App Store

PE Coach 2

Англомовний застосунок, створений для ветеранів США. Підходить тим, хто вже проходить терапію з фахівцем через посттравматичний стресовий розлад. Що можна робити в застосунку:

фіксувати думки, емоції, рівень тривожності;

виконувати вправи з подолання ПТСР;

користуватися покроковими інструкціями під час панічних атак.

В Google Play

В App Store

Важливо зазначити, що ці сервіси не замінюють консультацію лікаря, але можуть стати щоденною підказкою та допомагати краще розуміти свій стан.