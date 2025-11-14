Олена Шуляк
Політика

Голову партії «Гарант» затримали з 160 тис. доларів за продаж місця у Раді

Сьогодні, 16:36 Переглядів: 175

 Чоловік називав себе «кандидатом у президенти» та продавав політичні посади

Київська міська прокуратура повідомила про підозру голові ліквідованої політичної партії «Гарант». За даними слідства, чоловік намагався продати «прохідне місце» у виборчому списку своєї партії за 160 тисяч доларів.

Прокурори встановили, що 41-річний киянин пропонував охочим «долучитися до його політичного проєкту» та гарантував успішну кар’єру народного депутата. Під час особистих зустрічей він роздавав візитівки, на яких вказував, що є «кандидатом у президенти України».

За версією слідства, зі 160 тисяч доларів 100 тисяч мали бути «вступним внеском», а ще 60 тисяч — нібито «на розвиток партії». Токара затримали під час отримання всієї суми.

За словами джерела УП, йдеться про голову партії "Гарант" Валерія Токара.

Йому повідомили про підозру за ч.2 ст.15, ч.5 ст.190 Кримінального кодексу України (замах на шахрайство в особливо великих розмірах). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 6 млн 725 тис. грн.

Відомо, що представником партії «Гарант» у Кременчуці був Андрій Пилипенко.

Автор: Руслана Горгола
