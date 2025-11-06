В Україні визначили, хто контролюватиме законність рішень органів місцевого самоврядування

У Кременчуці, як і в усіх інших територіальних громадах району, за законністю актів місцевого самоврядування, ухвалених міським головою, міською радою та виконавчим комітетом буде наглядати начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін

Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт № 14048 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування. Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Закон передбачає створення ефективної системи контролю за законністю рішень місцевих рад. Він встановлює систему державного нагляду за законністю актів місцевого самоврядування та визначає, хто здійснює цей контроль:

за актами обласних рад — центральний орган виконавчої влади, визначений урядом;

за актами районних рад — обласна державна адміністрація;

за актами сільських, селищних, міських рад — районна державна адміністрація.

Законом також вносяться зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, що уточнюють порядок розгляду справ щодо законності актів органів місцевого самоврядування.

Отже, у Кременчуці, як і в усіх інших територіальних громадах району, за законністю актів місцевого самоврядування, ухвалених міським (селищним) головою, міською радою та виконавчим комітетом буде наглядати начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін.

