Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Олена Шуляк
Олена Шуляк розповіла, як зміниться житлова політика в Україні
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Політика, Полтавщина, Україна, Світ

Затриманий за підрозру в корупції голова Мукачевської РДА Сергій Гайдай міг бути призначеним начальником Полтавської ОВА

Сьогодні, 12:59 Переглядів: 130 Коментарів: 1

 

Сергій Гайдай згадується серед фігурантів у справі щодо відкатів на дронах та РЕБ

Серед осіб, яких НАБУ і САП затримали у справі про відкати за закупівлю дронів та РЕБ для Сил оборони є народний депутат Олексій Кузнєцов та голова Мукачівської райдержадміністрації й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За даними видання, уже в понеділок Гайдай міг бути призначений керівником Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА). Про це повідомило ZN.UA з посиланням на свої джерела.

Сергій Гадай очолював Луганську обласну державну адміністрацію з жовтня 2019 по березень 2023 року.

Джерела видання повідомили, що у НАБУ та САП також затримали бізнесмена Владислава Марченка, який у минулому очолював «Самопоміч» у Запоріжжі. А за інформацією «Української правди» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, у справі також фігурує начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівники НАБУ та САП доповіли йому про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входив народний депутат. Згодом у НАБУ уточнили, що також йдеться про колишнього голову Луганської ОВА, а зараз голову однієї з районних військових адміністрацій, начальника міської військової адміністрації, керівника військової частини Нацгвардії, а також бенефіціара підприємства та директора компанії-постачальниці безпілотників.

За даними слідства упродовж 2024–2025 років фігуранти налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, а також одержання й надання хабарів в особливо великих розмірах. Йдеться про закупівлі РЕБ та дронів за завищеними цінами. Учасники отримували неправомірну вигоду у розмірі 30% від суми контракту. Загалом у цій справі затримано чотирьох осіб, вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру.

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: © Telegram/Сергій Гайдай Луганська ОДА
Теги: Полтавська ОВА НАБУ сап корупція призначення затримали
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 493
evil:
Сьогодні, 13:09

Всі під стать потужній команді найвеличнішого лідера сучасності квартального цюцюркограя. Таке враження шо на посади навмисно підбирають мародерів та казнокрадів.


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх