Затриманий за підрозру в корупції голова Мукачевської РДА Сергій Гайдай міг бути призначеним начальником Полтавської ОВА

Сьогодні, 12:59 Переглядів: 130 Коментарів: 1

Серед осіб, яких НАБУ і САП затримали у справі про відкати за закупівлю дронів та РЕБ для Сил оборони є народний депутат Олексій Кузнєцов та голова Мукачівської райдержадміністрації й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За даними видання, уже в понеділок Гайдай міг бути призначений керівником Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА). Про це повідомило ZN.UA з посиланням на свої джерела.

Сергій Гадай очолював Луганську обласну державну адміністрацію з жовтня 2019 по березень 2023 року.

Джерела видання повідомили, що у НАБУ та САП також затримали бізнесмена Владислава Марченка, який у минулому очолював «Самопоміч» у Запоріжжі. А за інформацією «Української правди» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, у справі також фігурує начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівники НАБУ та САП доповіли йому про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входив народний депутат. Згодом у НАБУ уточнили, що також йдеться про колишнього голову Луганської ОВА, а зараз голову однієї з районних військових адміністрацій, начальника міської військової адміністрації, керівника військової частини Нацгвардії, а також бенефіціара підприємства та директора компанії-постачальниці безпілотників.

За даними слідства упродовж 2024–2025 років фігуранти налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, а також одержання й надання хабарів в особливо великих розмірах. Йдеться про закупівлі РЕБ та дронів за завищеними цінами. Учасники отримували неправомірну вигоду у розмірі 30% від суми контракту. Загалом у цій справі затримано чотирьох осіб, вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру.