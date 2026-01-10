Зниклих у Кременчуці дівчат знайшли в одному з ТРЦ — поліція

Сьогодні, 11:41 Переглядів: 674 Коментарів: 1

13- та 14-річні дівчата кілька днів не виходили на зв’язок із рідними

Поліціянти Кременчука протягом кількох годин розшукали двох неповнолітніх дівчат віком 13 та 14 років, які кілька днів не виходили на зв’язок із рідними та не повідомляли про своє місцеперебування. Про це повідомили у поліції Полтавщини

Після звернення родичів правоохоронці одразу організували пошукові заходи. Близько 22.00 поліціянти встановили місце перебування дівчат — вони знаходилися в одному з торговельно-розважальних центрів Кременчука. З підлітками все гаразд, їх передали батькам, повідомили правоохоронці.

Причини та обставини події нині з’ясовують ювенальні поліціянти.