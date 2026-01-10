Відкрито збір на машину для підрозділу на фронті: серед бійців — військовий з Кременчука

Військовослужбовці 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри, серед яких є боєць із Кременчука, відкрили збір коштів на автомобіль для підрозділу, що вже понад рік виконує бойові завдання на Покровському напрямку.
За словами військових, автомобіль необхідний для евакуації, підвезення особового складу, забезпечення та щоденної роботи підрозділу в зоні бойових дій.
Окрім авто, бійці також потребують генераторів і терміналів Starlink, які швидко виходять з ладу через постійні обстріли та складні умови експлуатації. Військові просять волонтерів і фонди долучитися до допомоги з цим обладнанням.
Мета збору — 300 тисяч гривень.
Посилання на банку: https://www.privat24.ua/send/i4mz4
Картка ПриватБанку: 5168 7521 5432 6915
Картка Monobank (кошти перерахують на основну банку): 4441 1144 6116 3550
Організатори закликають усіх охочих підтримати збір та поширити інформацію.
