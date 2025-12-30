«Полтаваобленерго» повідомило графік погодинних відключень електроенергії на 31 грудня

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомило, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області у середу, 31 грудня, буде застосовано графік погодинних відключень:
Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.
Раніше ми писали, що «Полтаваобленерго» просить жителів Кременчука зменшити споживання електроенергії.
