У Кременчуці виставили на аукціон адмінбудівлю «Укртранснафти» за 54,6 млн грн

Сьогодні, 13:03

У Кременчуці виставили на продаж адміністративну будівлю на вулиці Перемоги, 32/5, яка раніше використовувалася як офіс підприємства, пов’язаного з АТ «Укртранснафта». Початкова ціна об’єкта — 54,6 млн грн з урахуванням ПДВ. Інформація про це опублікована на сайті Національної електронної біржі.

Майно продаватимуть через електронний аукціон за регламентом англійських торгів. Аукціон запланували на 15 січня 2026 року о 11.45. Подати заявки на участь можна до 14 січня 2026 року.

На продаж виставили комплекс нерухомості загальною площею 3233,8 кв. м. До нього входять адміністративна будівля площею 2726,2 кв. м, гараж на 111,4 кв. м та закрита стоянка з дизельною електростанцією площею 396,2 кв. м. Також разом з нерухомістю продають рухоме майно — загалом 400 інвентарних одиниць.

Будівлю зводили у кілька етапів: адміністративний корпус — у 1980 році, гараж — у 1981-му, а закриту стоянку з дизельною електростанцією — у 1997 році. Об’єкт оснащений ліфтами, інженерними мережами, системами вентиляції, кондиціонування та пожежної безпеки. Дозволена потужність електромережі — 110 кВт. Технічний стан будівлі оцінюють як задовільний.

З листопада 2022 року підрозділи АТ «Укртранснафта» були переведені на інші локації, після чого об’єкт не використовують.

Земельна ділянка площею 0,4536 га, на якій розташована будівля, перебуває у постійному користуванні АТ «Укртранснафта». Водночас на території розміщені внутрішні мережі державної форми власності, тому покупець буде зобов’язаний забезпечувати доступ балансоутримувачу для огляду та інвентаризації.

Умови участі

Стартова ціна лота становить 54 600 607 грн, гарантійний внесок — 2,73 млн грн, крок аукціону — 546 тис. грн. Для участі необхідно також сплатити реєстраційний внесок у розмірі 1700 грн.

Покупець має підтвердити, що не пов’язаний з Росією чи Білоруссю та не перебуває під санкціями України або міжнародних партнерів.

