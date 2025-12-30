ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

У Кременчуці за добу виявили вісім нетверезих водіїв, один спричинив ДТП

Сьогодні, 12:19 Переглядів: 0

 

Чоловік врізався у стовп

У Кременчуці упродовж минулої доби патрульні виявили 8 нетверезих водіїв, які виїхали на лороги міста. В одному з випадків п’яний керманич скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

 

Як повідомили патрульні, аварія сталася вчора, 29 грудня, близько 22.00 на вулиці Героїв України. Водій автомобіля Nissan не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і врізався в електроопору.

Під час спілкування з керманичем правоохоронці виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

За всіма зафіксованими випадками патрульні склали адміністративні матеріали. Їх направлять до суду для ухвалення рішення.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій ДТП патрульна поліція
