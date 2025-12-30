На Кременчуччині чоловіка підозрюють у згвалтуванні пасербиці — прокуратура

Сьогодні, 14:50 Переглядів: 183

Йому загрожує до 15 років ув'язнення

На Кременчуччині 38-річного чоловіка підозрюють у згвалтуванні 13-річної пасербиці. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За попередніми даними, подія сталася навесні 2025 року. Згодом у дитини погіршився стан здоров'я, і мати відвела її до лікаря. І вже в лікарні медики дізналися про скоєне та повідомили до поліції.

Вітчиму дівчинки повідомили про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, з якою винний перебуває у сімейних відносинах). Нині він знаходиться під вартою.

У разі визнання винним чолвоікові може загрожувати до 15 років ув'язнення.

