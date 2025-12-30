На Полтавщині трьох юнаків відзначили подяками за відмовому від співпраці з росіянами

Офіцери Служби освітньої безпеки поліції Полтавщини відзначили трьох школярів за відмову співпрацювати з російськими спецслужбами та оперативне повідомлення правоохоронцям про спробу вербування. Про це стало відомо з офіційного сайту поліції Полтавщини.

Хлопці з міст Гадяч, Кременчук та Карлівка вчасно звернулися до поліції з інформацією про те, що на них намагалися вплинути російські спецслужби, пропонуючи «легкий та швидкий заробіток» й залучення до диверсійної діяльності на території регіону.

Офіцери освітньої безпеки провели зустрічі з учнями та вручили їм від імені начальника поліції Полтавщини подяки й пам’ятні подарунки за сміливість, відповідальність і громадянську свідомість.

