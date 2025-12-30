ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві в ДТП з BMW постраждав водій Lanos

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 0

 

Поліція розпочала розслідування

29 грудня в Полтаві на вулиці Великотирнівській сталась дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє поліція Полтавщини.

За попередньою інформацією 29-річний водій, керуючи BMW 535, врізався в ЗАЗ Lanos, за кермом якого був 56-річний полтавець. Унаслідок аварії, водій ЗАЗа травмувався і його ушпиталили.

За цим фактом слідчі почали розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що днями на Миргородщині легковик зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого водія легковика госпіталізували.

