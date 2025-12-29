На Миргородщині легковик зіткнувся з вантажівкою — водія госпіталізували

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 28 грудня, близько 17.20 в селі Сенча Миргородського району. Розпочато досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління НПУ в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Chevrolet, під керуванням 46-річного водія, зіткнувся з вантажівкою МАЗ, за кермом якої перебував 38-річний чоловік. Унаслідок ДТП водій легкового автомобіля отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.



За даним фактом слідчим підрозділом поліції Миргородщини відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події встановлює слідство.

