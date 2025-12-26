Пластуни запалили Вифлеємський вогонь миру біля портретів загиблих воїнів

Пластуни розносять вогонь тим, хто найбільше цього потребує, як нагадування, що в цій темряві завжди можна знайти якийсь промінчик добра
Учора ввечері, 25 грудня, в світле свято Різдва Христова на Алеї героїв пройшла акція, ініційована пластунами Кременчука. Вони принесли на алею Вифлеємський вогонь, щоб запалити біля кожного портрета загиблих в російсько-українській війні воїнів.
Щороку, починаючи з часів холодної війни, за ініціативою австрійської телерадіокомпанії скаути світу розносять Вифлеємський вогонь миру по усім місцям, які його потребують. Колись в часи холодної війни цей вогонь несли у період Різдва до тих, хто потребував тепла і світу, до тих, хто був далеко від своїх близьких, рідних та друзів, у військових шпиталі та у дитячі будинки.
Відтепер такою великою естафетою цей вогник скаути світу, зокрема пластуни — українські скаути, розносять тим, хто найбільше цього потребує. Тим, кому потрібно світло, тепло, добро і нагадування про те, що в цьому світі є дійсно щось хороше. І в цій темряві завжди можна найти якийсь промінчик добра.
На акції були присутні рідні загиблих захисників. Вони також запалювали лампадки з Вифлеємським вогнем миру біли портретів своїх найрідніших, які віддали життя за свободу нашої країни.
Ганна Вашура, дружина загиблого в 2016 році Миколи Вашури, дуже підтримує проведення подібних заходів. Жінка підкреслює, поки жива пам’ять, живі воїни:
Мама Дмитра Шевченка, який віддав життя за свободу України ще у 2014 році, Валентина Шевченко підкреслює, що пам’ять завжди важлива:
Громадська активістка, волонтерка Алла Буліна теж підкреслює участь молоді в подібних заходах:
Після запалення всіх лампадок, пластуни виконали для рідних загиблих героїв кілька душевних різдвяних пісень.
