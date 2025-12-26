Пластуни запалили Вифлеємський вогонь миру біля портретів загиблих воїнів

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 146

Пластуни розносять вогонь тим, хто найбільше цього потребує, як нагадування, що в цій темряві завжди можна знайти якийсь промінчик добра

Учора ввечері, 25 грудня, в світле свято Різдва Христова на Алеї героїв пройшла акція, ініційована пластунами Кременчука. Вони принесли на алею Вифлеємський вогонь, щоб запалити біля кожного портрета загиблих в російсько-українській війні воїнів.

Щороку, починаючи з часів холодної війни, за ініціативою австрійської телерадіокомпанії скаути світу розносять Вифлеємський вогонь миру по усім місцям, які його потребують. Колись в часи холодної війни цей вогонь несли у період Різдва до тих, хто потребував тепла і світу, до тих, хто був далеко від своїх близьких, рідних та друзів, у військових шпиталі та у дитячі будинки.

Відтепер такою великою естафетою цей вогник скаути світу, зокрема пластуни — українські скаути, розносять тим, хто найбільше цього потребує. Тим, кому потрібно світло, тепло, добро і нагадування про те, що в цьому світі є дійсно щось хороше. І в цій темряві завжди можна найти якийсь промінчик добра.

— Сьогодні ми принесли цей Вифлеємський вогонь миру до портретів наших загиблих воїнів-захисників для того, щоб нагадати, завдяки кому ми сьогодні можемо жити, сміятися, навчатися, працювати і проводити час зі своїми рідними та близькими. Завдяки кому зараз наша Україна стоїть, живе і буде стояти надалі, — розповіли пластуни.

На акції були присутні рідні загиблих захисників. Вони також запалювали лампадки з Вифлеємським вогнем миру біли портретів своїх найрідніших, які віддали життя за свободу нашої країни.

Ганна Вашура, дружина загиблого в 2016 році Миколи Вашури, дуже підтримує проведення подібних заходів. Жінка підкреслює, поки жива пам’ять, живі воїни:

— Вони заслуговують, щоб про них пам’ятали. Ми зобов’язані зробити все, щоб ця пам’ять не згасла. В таке тепле родинне свято принести вогонь сюди дуже важливо. На жаль, не всім родинам пощастило бути разом, але цей маленький вогник нагадує нам, що наші чоловіки поруч завжди…

Мама Дмитра Шевченка, який віддав життя за свободу України ще у 2014 році, Валентина Шевченко підкреслює, що пам’ять завжди важлива:

— Такі акції допомагають зберігати пам’ять. Дуже важливо, що не тільки ми прийшли до них сьогодні, а й молодь нашого міста, яка знає, що війна почалася у 2014 році. Мій син пішов добровольцем одним із перших. Сказав, якщо не я, то хто… На жаль, він загинув.

Громадська активістка, волонтерка Алла Буліна теж підкреслює участь молоді в подібних заходах:

— Сьогодні наші діти показали нам, дорослим, як треба пам’ятати. Вони за власною ініціативою прийшли сюди, щоб нагадати всьому місту про хлопців, що віддали свої життя на нас, за нашу державу. І це приклад для багатьох кременчужан, які забувають, що у країні іде війна. Це ще один привід згадати про тих, хто загинув, й допомогти тим, хто сьогодні стоїть на варті нашої держави.

Після запалення всіх лампадок, пластуни виконали для рідних загиблих героїв кілька душевних різдвяних пісень.