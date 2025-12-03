Олена Шуляк
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 210

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У четвер, 4 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 20.00:

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • вул. Київська, 64–121

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка.

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Євгена Патона, 25.

З 9.00 до 15.00:

  • вул. Віри Холодної, 33–66А

  • вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В

  • пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б.

З 8.00 до 16.00:

  • пр. Річковий, 1–14/29

  • просп. Спаський, 1–9А

  • просп. Полтавський, 159–187/2

  • просп. Свободи, 2В

  • пров. Веселий, 10

  • пров. Водний, 3–10/41

  • пров. Господарський, 3, 4

  • пров. Дніпровський, 7–18

  • пров. Дмитра Барковського, 13–26

  • пров. Затонний, 3–11

  • пров. Караванний, 1–48А

  • пров. Максима Рильського, 1А–5А

  • пров. Максима Рильського, 5–11

  • пров. Набережний, 3–9/37

  • пров. Олександра Олеся, 45

  • пров. Річковий, 3–7

  • туп. Максима Рильського, 1–10

  • вул. Академіка Герасимовича, 23/2

  • вул. Академіка Герасимовича, 29/16

  • вул. Академіка Герасимовича, 81–106

  • вул. Андріївська, 4–8/11

  • вул. Богдана Хмельницького, 9В–78/1

  • вул. Василя Сліпака, 38–75А/18

  • вул. Віталія Базилевського, 2–18

  • вул. Гайдамацька, 72А–100А

  • вул. Дніпровська, 1–28

  • вул. Дружинницька, 23А

  • вул. Експресівська, 47–58

  • вул. Енергетиків, 2А–10

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Затонна, 1А–14А

  • вул. Зинаїди Тулуб, 21/10

  • вул. Леонова, 47

  • вул. Локомотивна, 23А–38

  • вул. Максима Кривоноса, 58–92

  • вул. Межова, 1–26

  • вул. Миколи Гоголя, 4/8

  • вул. Михайла Коцюбинського, 1–6

  • вул. Недогарська, 27/13–39

  • вул. Новомежова, 2/1

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Перемоги, 11–13Б

  • вул. Переяславська, 37/12

  • вул. Размислова, 4

  • вул. Сержанта Мельничука, 12/37А

  • вул. Херсонська, 1–22

  • вул. Хортицька, 3–28/56

  • вул. Чумацький Шлях, 69–83

  • вул. Юрія Руфа, 45–63/1.

Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
