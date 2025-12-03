Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 4 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
просп. Полтавський, 277/2–281
вул. Київська, 64–121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
вул. Євгена Патона, 25.
вул. Віри Холодної, 33–66А
вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В
пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б.
пр. Річковий, 1–14/29
просп. Спаський, 1–9А
просп. Полтавський, 159–187/2
просп. Свободи, 2В
пров. Веселий, 10
пров. Водний, 3–10/41
пров. Господарський, 3, 4
пров. Дніпровський, 7–18
пров. Дмитра Барковського, 13–26
пров. Затонний, 3–11
пров. Караванний, 1–48А
пров. Максима Рильського, 1А–5А
пров. Максима Рильського, 5–11
пров. Набережний, 3–9/37
пров. Олександра Олеся, 45
пров. Річковий, 3–7
туп. Максима Рильського, 1–10
вул. Академіка Герасимовича, 23/2
вул. Академіка Герасимовича, 29/16
вул. Академіка Герасимовича, 81–106
вул. Андріївська, 4–8/11
вул. Богдана Хмельницького, 9В–78/1
вул. Василя Сліпака, 38–75А/18
вул. Віталія Базилевського, 2–18
вул. Гайдамацька, 72А–100А
вул. Дніпровська, 1–28
вул. Дружинницька, 23А
вул. Експресівська, 47–58
вул. Енергетиків, 2А–10
вул. Європейська, 60А
вул. Затонна, 1А–14А
вул. Зинаїди Тулуб, 21/10
вул. Леонова, 47
вул. Локомотивна, 23А–38
вул. Максима Кривоноса, 58–92
вул. Межова, 1–26
вул. Миколи Гоголя, 4/8
вул. Михайла Коцюбинського, 1–6
вул. Недогарська, 27/13–39
вул. Новомежова, 2/1
вул. Перекопська, 40
вул. Перемоги, 11–13Б
вул. Переяславська, 37/12
вул. Размислова, 4
вул. Сержанта Мельничука, 12/37А
вул. Херсонська, 1–22
вул. Хортицька, 3–28/56
вул. Чумацький Шлях, 69–83
вул. Юрія Руфа, 45–63/1.
