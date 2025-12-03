Олена Шуляк
Кременчук

Помер колишній керівник КП «Кременчукводоканал» Віктор Солодяшкін

Сьогодні, 16:43 Переглядів: 748

Він очолював підприємство понад 10 років

На 75 році життя помер колишній керівник комунального підприємства «Кременчукводоканал» Віктор Солодяшкін. Про це повідомили у спілці виробничих підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія» 3 грудня. 

Що відомо про Віктора Солодяшкіна 

Віктор Солодяшкін народився у 1951 році в місті Сарни Рівненської області. Після закінчення інституту працював за фахом інженера-гідротехніка, а згодом здобув ще одну спеціальність — інженера-економіста.

У житлово-комунальній сфері він працював із 1989 року. До 1996-го обіймав керівні посади у виробничому об’єднанні ЖКГ у Горішніх Плавнях.

У 1996 році перейшов до «Кременчукводоканалу», де пройшов шлях від заступника начальника управління до керівника підприємства. Очолював «Кременчукводоканал» у 2010–2021 роках, а пізніше працював радником. 

Солодяшкін чотири скликання був депутатом Автозаводської районної ради та очолював комісію з питань ЖКГ і управління комунальною власністю.

За роки роботи він отримав низку професійних і державних нагород, серед яких — звання «Ветеран праці житлово-комунального господарства», «Кращий господарник року», знак «Визнання Вітчизни» та відзнаки від органів місцевого самоврядування. У 2012 році став членом-кореспондентом Інженерної академії України.

Автор: Телеграф
Теги: Кременчукводоканал
