У Кременчуці сталося задимлення в гіпермаркеті «Простор»

3 грудня вранці у Кременчуці в приміщенні гіпермаркету «Простор» на проспекті Лесі Українки сталося задимлення. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
На місце прибули рятувальники 14-ї та 16-ї частин. Під час розвідки вони встановили, що в одному з технічних приміщень сталося коротке замикання у витяжці обладнання, через що утворився густий дим.
Вогню не було.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.