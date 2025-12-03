У Кременчуці сталося задимлення в гіпермаркеті «Простор»

Сьогодні, 12:11

В одному з технічних приміщень сталося коротке замикання у витяжці обладнання

3 грудня вранці у Кременчуці в приміщенні гіпермаркету «Простор» на проспекті Лесі Українки сталося задимлення. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

