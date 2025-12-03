Учасниця ДТП на Крюковському мосту просить відгукнутися свідків

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 450

Для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 12 листопада 2025 року о 13.40 на Крюківському мосту, просимо відгукнутися свідків.

Зі слів учасниці аварії, ДТП сталася за наступних обставин: чорна Audi рухалася в бік Крюкова, сіра Toyota — в бік центру. В місці плавного повороту мосту водій Audi не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу й здійснив зіткнення з Toyota.

Удар був такої сили, що Toyota ледь не злетіла з мосту.

Для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди, учасники ДТП шукають свідків.

Звертатися по номеру 0982749511.