Учасниця ДТП на Крюковському мосту просить відгукнутися свідків

Для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 12 листопада 2025 року о 13.40 на Крюківському мосту, просимо відгукнутися свідків.
Зі слів учасниці аварії, ДТП сталася за наступних обставин: чорна Audi рухалася в бік Крюкова, сіра Toyota — в бік центру. В місці плавного повороту мосту водій Audi не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу й здійснив зіткнення з Toyota.
Удар був такої сили, що Toyota ледь не злетіла з мосту.
Для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди, учасники ДТП шукають свідків.
Звертатися по номеру 0982749511.
