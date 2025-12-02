У Кременчуці протягом тижня фіксували перевищення формальдегіду в повітрі

У Кременчуці протягом 24–29 листопада фіксували перевищення середньодобових норм формальдегіду в атмосферному повітрі. Про це повідомили у Полтавському обласному гідрометцентрі.

Проби відбирали на чотирьох стаціонарних постах: на вул. Молодіжній, вул. Івана Приходька, а також біля зупинок «Центральний ринок» і «Кредмаш». За результатами спостережень, середньодобові концентрації формальдегіду в усі дні тижня перевищували гранично допустиму норму (ГДК).

Дані щодо інших забруднювальних речовин наведені на графіку, який оприлюднив гідрометцентр.

За даними екологів, формальдегід є одним із найпоширеніших забруднювачів міського повітря, який утворюється під час роботи промислових підприємств та автотранспорту. Нагадаємо, що перевищення рівня формальдегіду фіксують у Кременчуці ледь не щотижня.