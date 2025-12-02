Олена Шуляк
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 199

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У середу, 3 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 20.00:

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка.

З 8.00 до 18.00:

  • квт. 287, 19–28

  • просп. Лесі Українки, 65, 69, 71

  • вул. Керченська, 14

  • вул. Якова Петруся, 140.

З 9.00 до 15.00:

  • вул. Віри Холодної, 33–66А

  • вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В

  • пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б, 60Б.

З 8.00 до 16.00:

  • площа Перемоги

  • пр. Парковий, 4–8

  • пров. Веселий, 10

  • пров. Марії Примаченко, 6Б

  • пров. Північний, 1А–26

  • пров. Робітничий, 25–27

  • пров. Сиваський, 25А–30/4

  • пров. Токарний, 19А–26/14

  • пров. Фруктовий, 20–32

  • вул. Академіка Маслова, 32/15

  • вул. Богдана Хмельницького, 1Г

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Енергетиків, 2А–10

  • вул. Залізнична, 21–81

  • вул. Зарічна, 6, 12, 16

  • вул. Зинаїди Тулуб, 1/20–34

  • вул. Івана Франка, 29–33

  • вул. Ігоря Сердюка, 2А, 2А ГК

  • вул. Київська, 64–80, 121

  • вул. Кагамлицька, 21/22–66

  • вул. Квітки Цісик, 24–30

  • вул. Майора Пугача, 19/22

  • вул. Миколи Гоголя, 7/44–21

  • вул. Михайла Коцюбинського, 4

  • вул. Новомежова, 2–6А

  • вул. Новосхідна, 14/26–36

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Перемоги, 42/8, 50

  • вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8

  • вул. Софіївська, 2/50

  • вул. Східна, 13/24–38

  • вул. Троїцька, 5, 7/5

  • вул. Черниша, 15–27

  • вул. Ярова, 1–7.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
Читайте telegraf.in.ua in Google News


