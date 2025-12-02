Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 3 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
квт. 287, 19–28
просп. Лесі Українки, 65, 69, 71
вул. Керченська, 14
вул. Якова Петруся, 140.
вул. Віри Холодної, 33–66А
вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В
пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б, 60Б.
площа Перемоги
пр. Парковий, 4–8
пров. Веселий, 10
пров. Марії Примаченко, 6Б
пров. Північний, 1А–26
пров. Робітничий, 25–27
пров. Сиваський, 25А–30/4
пров. Токарний, 19А–26/14
пров. Фруктовий, 20–32
вул. Академіка Маслова, 32/15
вул. Богдана Хмельницького, 1Г
вул. Європейська, 60А
вул. Енергетиків, 2А–10
вул. Залізнична, 21–81
вул. Зарічна, 6, 12, 16
вул. Зинаїди Тулуб, 1/20–34
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Ігоря Сердюка, 2А, 2А ГК
вул. Київська, 64–80, 121
вул. Кагамлицька, 21/22–66
вул. Квітки Цісик, 24–30
вул. Майора Пугача, 19/22
вул. Миколи Гоголя, 7/44–21
вул. Михайла Коцюбинського, 4
вул. Новомежова, 2–6А
вул. Новосхідна, 14/26–36
вул. Перекопська, 40
вул. Перемоги, 42/8, 50
вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8
вул. Софіївська, 2/50
вул. Східна, 13/24–38
вул. Троїцька, 5, 7/5
вул. Черниша, 15–27
вул. Ярова, 1–7.
