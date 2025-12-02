Понад рік вважався зниклим безвісти: у Кременчуці попрощалися із полеглим на війні захисником Вячеславом Галатою

Сьогодні, 2 грудня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели полеглого у бою за Україну військовослужбовця Вячеслава Галату. Народився чоловік 30 жовтня 1974 року у Кременчуці, навчався у занальноосвітній школі № 15, згодом освіту здобув у ВПУ № 7. Працював на Кременчуцькому колісному заводі.
Провести в останню путь полеглого військовослужбовця прийшли його рідні та знайомі, друзі — усі, хто знали Вячеслава, прийшли віддати йому останню шану і подякувати за захист.
Віталій був однокласником Вячеслава. Говорить, загибилий був хорошою та приємною людиною.
За його словами, Вячеслав сам пішов захищати Батьківщину.
Такі ж позитивні спогади про Вячеслава лишилися і в ще одного його товариша дитинства, Андрія.
Андрій додає: про те, що товариш пішов служити, знав. А от звісток від нього давно ніяких не було — тільки вчора дізнався, що Вячеслав загинув.
До лав Збройних сил України Вячеслав долучився влітку 2024 року, розповідає офіцер відділення цивільно-військового співробітництва лейтенант Іванченко.
У полеглого воїна лишилися мати, батько та сестра. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військовослужбовця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Вячеслава Галати.
