Понад рік вважався зниклим безвісти: у Кременчуці попрощалися із полеглим на війні захисником Вячеславом Галатою

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 468

Життя військовослужбовця обірвалося торік у жовтні поблизу Волновахи на Донеччині

Сьогодні, 2 грудня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели полеглого у бою за Україну військовослужбовця Вячеслава Галату. Народився чоловік 30 жовтня 1974 року у Кременчуці, навчався у занальноосвітній школі № 15, згодом освіту здобув у ВПУ № 7. Працював на Кременчуцькому колісному заводі.

Провести в останню путь полеглого військовослужбовця прийшли його рідні та знайомі, друзі — усі, хто знали Вячеслава, прийшли віддати йому останню шану і подякувати за захист.

Віталій був однокласником Вячеслава. Говорить, загибилий був хорошою та приємною людиною.

— Ми з ним разом провели гарне дитинство. Веселим був, ніколи не сумував. У школі на той час дискотеки організовував, збирав усіх навколо себе, — розповідає Віталій.

За його словами, Вячеслав сам пішов захищати Батьківщину.

— Я не так давно бачив його маму, питаю: де Славік? Вона мені й розповіла, що він воює, — ділиться чоловік.

Такі ж позитивні спогади про Вячеслава лишилися і в ще одного його товариша дитинства, Андрія.

— Ми виросли в одному дворі. Слава був дуже гарною людиною. Дуже позитивний, дуже добрий. Ніколи нікому не відпомляв ні в чому, — пригадує чоловік.

Андрій додає: про те, що товариш пішов служити, знав. А от звісток від нього давно ніяких не було — тільки вчора дізнався, що Вячеслав загинув.

До лав Збройних сил України Вячеслав долучився влітку 2024 року, розповідає офіцер відділення цивільно-військового співробітництва лейтенант Іванченко.

— Проходив військову службу у званні солдата на посаді стрільця-помічника гранатометника. Загинув 10 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності поблизу Волновахи на Донеччині. Світла пам’ять полеглому захисникові!

У полеглого воїна лишилися мати, батько та сестра. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військовослужбовця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.