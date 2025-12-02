У Кременчуці за тиждень зафіксували понад 650 випадків ГРВІ

За минулий тиждень, із 24 по 30 листопада, у Кременчуці медики зареєстрували 652 випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Традиційно найбільше хворіють діти: 452 із 652 випадків припадають саме на них. Минулого тижня до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» з діагнозом ГРВІ госпіталізували 8 дітей, усі дорослі пацієнти лікуються амбулаторно.

Водночас випадків грипу та COVID-19 у місті не реєстрували, летальних випадків від коронавірусу також не зафіксовано.

Медики зазначають, що нинішній рівень захворюваності на ГРВІ перебуває нижче епідемічного порога, розрахованого для України.

Зауважимо, що така кількість хворих дещо нижча у порівнянні із попереднім тижнем, 17-23 листопада: тоді ГРВІ виявили у 811 пацієнтів.