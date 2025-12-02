Олена Шуляк
Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв'язку й інтернету
ГО "Захист держави"
Навчання з мінної безпеки в Піщанській ОТГ: як не стати жертвою випадкової знахідки
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці за тиждень зафіксували понад 650 випадків ГРВІ

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 112

 

Випадків захворювань на грип та Covid-19 медики не виявили

За минулий тиждень, із 24 по 30 листопада, у Кременчуці медики зареєстрували 652 випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Традиційно найбільше хворіють діти: 452 із 652 випадків припадають саме на них. Минулого тижня до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» з діагнозом ГРВІ госпіталізували 8 дітей, усі дорослі пацієнти лікуються амбулаторно.

Водночас випадків грипу та COVID-19 у місті не реєстрували, летальних випадків від коронавірусу також не зафіксовано.

Медики зазначають, що нинішній рівень захворюваності на ГРВІ перебуває нижче епідемічного порога, розрахованого для України.

Зауважимо, що така кількість хворих дещо нижча у порівнянні із попереднім тижнем, 17-23 листопада: тоді ГРВІ виявили у 811 пацієнтів.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: захворюваність грип ГРВІ Covid-19
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх