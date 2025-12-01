У Кременчуці попрощались з військовим Євгенієм Ващуком

Сьогодні, 1 грудня, Кременчук попрощався зі своїм героєм — Євгенієм Івановичем Ващуком. В останню путь бійця проводжали рідні, близькі, друзі та побратими в Міському палаці культури.
Головний сержант народився в 1975 році в Кременчуці, навчався в Кременчуцькій гімназії № 19, потім вступив до ВПУ № 7. Був фізичною особою підприємцем.
У військовій частині займав посаду командира взводу обслуговування та ремонту безпілотних систем.
25 листопада в селі Тихе Синельниківського району Дніпропетровської області військовий загинув, за словами побратима, від рук ДРГ (диверсійно-розвідувальна група).
У військового залишились мама, дружина і донька.
В інтервʼю військослужбовець з позивним «Лиман» звернув увагу, що лінія фронту активно просувається, і вже дібралась до Дніпропетровщини.
Це вже, бачите, Дніпропетровська область пішла, а далі… Полтавська, Кіровоградська, вже багато з Дніпропетровщини, скоро буде більше, — сказав військовий з позивним «Лиман».
Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі похвали військовослужбовця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.
