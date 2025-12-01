Олена Шуляк
Кременчук, Воїни світла, Війна

У Кременчуці попрощались з військовим Євгенієм Ващуком

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 896

 

Військовий загинув у селі Тихе Синельниківського району Дніпропетровської області

Сьогодні, 1 грудня, Кременчук попрощався зі своїм героєм — Євгенієм Івановичем Ващуком. В останню путь бійця проводжали рідні, близькі, друзі та побратими в Міському палаці культури. 

 

Головний сержант народився в 1975 році в Кременчуці, навчався в Кременчуцькій гімназії № 19, потім вступив до ВПУ № 7. Був фізичною особою підприємцем. 

У військовій частині займав посаду командира взводу обслуговування та ремонту безпілотних систем.

 

25 листопада в селі Тихе Синельниківського району Дніпропетровської області військовий загинув, за словами побратима, від рук ДРГ (диверсійно-розвідувальна група).

Ми познайомились в Херсоні, після поранень. Він мені казав, що маємо разом піти у відпустку, щоб я до нього в Кременчук приїхав і ми посиділи. Мішанькою мене називав. Він був добрим, грав на гітарі і ми разом співали. Казав «Я буду грати, ти будеш співать», — розказав побратим Євгенія Михайло.

 

Сусіди ми були. Більше десяти років жили на одній вулиці. Євген запамʼятався як гарний сусід, завжди був готовий допомогти, добрий був. На нього завжди можна було розраховувати, памʼятаю, колись ми самі сніг розчищали на нашій вулиці, і він завжди допомагав. В цивільному житті був будівельником, був надійний і відповідальний в роботі, — пригадує сусід військового Євгеній. 

 

У військового залишились мама, дружина і донька.

В інтервʼю військослужбовець з позивним «Лиман» звернув увагу, що лінія фронту активно просувається, і вже дібралась до Дніпропетровщини.

Це вже, бачите, Дніпропетровська область пішла, а далі… Полтавська, Кіровоградська, вже багато з Дніпропетровщини, скоро буде більше, — сказав військовий з позивним «Лиман».

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі похвали військовослужбовця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.

Автор: Катерина Животовська
Теги: війна воїни світла загиблий Прощання поховання
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
