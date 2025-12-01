Олена Шуляк
Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв'язку й інтернету
Навчання з мінної безпеки в Піщанській ОТГ: як не стати жертвою випадкової знахідки
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту "КременчукТудей" та поливає брудом опонентів міської влади?
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Про акценти і пріоритети державної політики
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

У Кременчуці дітям із внутрішньо переміщених родин закуплять новорічні подарунки: скільки планують витратити

Сьогодні, 11:33

 

Кошти отримає Департамент соціального захисту

У Кременчуці виділяють кошти на привітання дітей із родин внутрішньо переміщених осіб із новорічними святами. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 1 грудня, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

Відомо, що для цього зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділяють 87 тисяч 393 гривні

Кошти для цього отримає Департамент соціального захисту населення.

Нагадаємо, торік для дітей загиблих військовослужбовців на новорічні подарунки витратили 160 тисяч гривень.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ілюстративне
Теги: новорічні подарунки діти ВПО гроші
