У Кременчуці дітям із внутрішньо переміщених родин закуплять новорічні подарунки: скільки планують витратити

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 114

У Кременчуці виділяють кошти на привітання дітей із родин внутрішньо переміщених осіб із новорічними святами. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 1 грудня, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

Відомо, що для цього зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділяють 87 тисяч 393 гривні.

Кошти для цього отримає Департамент соціального захисту населення.

Нагадаємо, торік для дітей загиблих військовослужбовців на новорічні подарунки витратили 160 тисяч гривень.