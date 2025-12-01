Кременчуцькі спортсмени вибороли нагороди на Кубку Центральної України з таеквон-до

Кременчуцькі спортсмени завоювали призові місця під час Кубок Центральної України з таеквон-до І.Т.Ф. Про це повідомили педагоги Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного, де таеквондисти навчаються.
Відомо, що змагання проходили учора, 29 листопада, у Кременчуці.
За результатами змагань Антон Пархоменко, учень 6-го класу, виборов І місце у дисципліні туль.
Учениця 7-Б класу Єва Сівак здобула ІІІ місце у категорії спаринг.
Готували спортсменів до змагань тренери Олег Корабельник та Артем Григорян.
Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі спортсмени здобули перемоги на Кубку Полтавської області з таеквон-до ІТФ.
