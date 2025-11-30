Кременчуцький танцювальний колектив «GRAND» здобув низку перемог на Всеукраїнскому фестивалі «DANCE COUTURE»

У здобутку танцюристів — понад 10 нагород: як за групові виступи, так і сольні номери

Кременчуцький колектив естрадно-спортивного та сучасного танцю «GRAND» виборов низку нагород на Всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва «DANCE COUTURE», який відбувся 29 листопада у Кременчуцькому міському палаці культури. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіли батьки учасників колективу.

Юні танцюристи під керівництвом тренерки Софії Брус та керівниці колективу Дар'ї Севрук підготували та представили глядачас і членам журі низку групових та сольних номерів.

Їхні номери — це професіоналізм, сила, емоція. Діти показали такі виступи, від яких по шкірі бігли мурахи: вибуховий драйв, сценічна сміливість і справжнє мистецтво в кожному русі, — діляться батьки.

Підтримувли учасників колективу як їхні рідні, так і інші учасники — в залі панувала неймовірна хвиля підтримки та дружня атмосфера.

За результатами оцінювання журі відзначили такі групові номери колективу:

I місце — «Happy day»;

I місце — «Diamonds»;

І місце — «Мріяти не шкідливо»;

I місце — «Mix wave»;

I місце — «Queen Legacy»;

I місце — «Люди камені» + відзнака від судді Наталі Грінченко;

I місце — «Гаддеміт»;

I місце — «Power girls»;

II місце — «Selfie time».

За номер «Queen Legacy» колектив отримав спеціальну нагороду — кубок «Judge’s Couture Choice» та відзнака від судді Петра Наку.