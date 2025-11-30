Олена Шуляк
Кременчук

Кременчуцький танцювальний колектив «GRAND» здобув низку перемог на Всеукраїнскому фестивалі «DANCE COUTURE»

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 249

 

У здобутку танцюристів — понад 10 нагород: як за групові виступи, так і сольні номери

Кременчуцький колектив естрадно-спортивного та сучасного танцю «GRAND» виборов низку нагород на Всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва «DANCE COUTURE», який відбувся 29 листопада у Кременчуцькому міському палаці культури. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіли батьки учасників колективу.

 

Юні танцюристи під керівництвом тренерки Софії Брус та керівниці колективу Дар'ї Севрук підготували та представили глядачас і членам журі низку групових та сольних номерів.

Їхні номери — це професіоналізм, сила, емоція. Діти показали такі виступи, від яких по шкірі бігли мурахи: вибуховий драйв, сценічна сміливість і справжнє мистецтво в кожному русі, — діляться батьки.

 

Підтримувли учасників колективу як їхні рідні, так і інші учасники — в залі панувала неймовірна хвиля підтримки та дружня атмосфера.

За результатами оцінювання журі відзначили такі групові номери колективу:

  • I місце — «Happy day»;

  • I місце — «Diamonds»;

  • І місце — «Мріяти не шкідливо»;

  • I місце — «Mix wave»;

  • I місце — «Queen Legacy»;

  • I місце — «Люди камені» + відзнака від судді Наталі Грінченко;

  • I місце — «Гаддеміт»;

  • I місце — «Power girls»;

  • II місце — «Selfie time».

За номер «Queen Legacy» колектив отримав спеціальну нагороду — кубок «Judge’s Couture Choice» та відзнака від судді Петра Наку.

Отримали нагороди танцюристи і за сольні виступи:

  • I місце — Злата Казьміна з номером «Легкість буття»;

  • I місце — Аріна Козеченко з номером «У світлі нового дня»;

  • I місце — Олександра Карпович з номером «Ритм свободи»;

  • I місце — Єлизавета Буркова з номером «Внутрішня симфонія»;

  • I місце — Анастасія Устименко з номером «My way»;

  • II місце — Кароліна Корушова з номером «Сенс у кожному подиху».

Батьки висловили подяку педагогам колективу, Дар'ї Севрук та Софії Брус, за їхню працю, відданість та вклад у навчання дітей. 

Саме завдяки їхній підтримці та щоденній роботі колектив досягає таких високих результатів, — переконані батьки.

 

Колектив естрадно-спортивного та сучасного танцю «GRAND» продовжує набір дітей у групи від 3 до 18 років. Танцювальна студія знаходиться за адресою вул. Героїв Крут, 17. 


Автор: Яна Гудзь
