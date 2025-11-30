Кременчуцький танцювальний колектив «GRAND» здобув низку перемог на Всеукраїнскому фестивалі «DANCE COUTURE»

Кременчуцький колектив естрадно-спортивного та сучасного танцю «GRAND» виборов низку нагород на Всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва «DANCE COUTURE», який відбувся 29 листопада у Кременчуцькому міському палаці культури. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіли батьки учасників колективу.
Юні танцюристи під керівництвом тренерки Софії Брус та керівниці колективу Дар'ї Севрук підготували та представили глядачас і членам журі низку групових та сольних номерів.
Підтримувли учасників колективу як їхні рідні, так і інші учасники — в залі панувала неймовірна хвиля підтримки та дружня атмосфера.
За результатами оцінювання журі відзначили такі групові номери колективу:
I місце — «Happy day»;
I місце — «Diamonds»;
І місце — «Мріяти не шкідливо»;
I місце — «Mix wave»;
I місце — «Queen Legacy»;
I місце — «Люди камені» + відзнака від судді Наталі Грінченко;
I місце — «Гаддеміт»;
I місце — «Power girls»;
II місце — «Selfie time».
За номер «Queen Legacy» колектив отримав спеціальну нагороду — кубок «Judge’s Couture Choice» та відзнака від судді Петра Наку.
Отримали нагороди танцюристи і за сольні виступи:
I місце — Злата Казьміна з номером «Легкість буття»;
I місце — Аріна Козеченко з номером «У світлі нового дня»;
I місце — Олександра Карпович з номером «Ритм свободи»;
I місце — Єлизавета Буркова з номером «Внутрішня симфонія»;
I місце — Анастасія Устименко з номером «My way»;
II місце — Кароліна Корушова з номером «Сенс у кожному подиху».
Батьки висловили подяку педагогам колективу, Дар'ї Севрук та Софії Брус, за їхню працю, відданість та вклад у навчання дітей.
Саме завдяки їхній підтримці та щоденній роботі колектив досягає таких високих результатів, — переконані батьки.
Колектив естрадно-спортивного та сучасного танцю «GRAND» продовжує набір дітей у групи від 3 до 18 років. Танцювальна студія знаходиться за адресою вул. Героїв Крут, 17.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.