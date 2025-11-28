Олена Шуляк
Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв'язку й інтернету
ГО "Захист держави"
Навчання з мінної безпеки в Піщанській ОТГ: як не стати жертвою випадкової знахідки
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла

«Я не хочу, щоб цей страх був тут в Кременчуці». У Кременчуці попрощались з нацгвардійцем Валерієм Гусинським

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 134

У воїна залишилась мама, донька, онучка, сестра і колишня дружина

28 листопада у Кременчуці попрощались з 52-річним військовим Валерієм Гусинським. Чоловік служив у 13 бригаді Національної гвардії України «Хартія». 

Чоловік навчався у школі № 3 в Кременчуці, розповідають однокласники Валерія. Усі разом вони зростали на Третьому Занасипі. 

 

— Він був хлопчиком, як кажуть, хлопчиком з останньої парти, але він став на захист України, незалежно від того, як він вчився в школі. Він завжди казав, що не буду чекати, не буде ховатися. Був добрим. Веселим. Дуже любив свою родину, сім’ю і останнім часом він дуже-дуже переживав, хвалився своїми внуками. Для нього було дуже важливо їх захищати, — розповідає Тетяна.

На захист України Валерій став торік.

 

— Служив в Нацгвардії. Зараз це Хартія. На різних напрямках, на Дніпропетровському напрямку, потім на Донецькому напрямку він був, — каже Наталя. 

 

— Казав, дуже важко. Він завжди казав — дуже важко. Каже: «Як ми виходимо звідти, руки трусяться, все труситься». Для нашого віку це вже стрес, дійсно це стрес. Він завжди казав: «Там страшно, дуже страшно». Але каже: «Я не хочу, щоб цей страх був тут, у Кременчуці», — розповідає Тетяна.

Жінка додає, що останній місяць він був у Хоролі — «його вже перевели по лікарні, по хворобі. Його повинні були списати». 

— Доброзичливий, чуйний, завжди допомагав. І веселий. Веселий. Постійно на позитиві, — каже однокласник Валерія Володимир. 

Сусідка Валерія Наталя каже, що чоловік працював зварювальником. 

— Ми жили в одному домі, я давно його знала, з 91 року. У нас дачі разом були, товаришували з батьками Валерія. Гарна, порядна людина. Коли онучка народилась, він аж піднісся духом. Як людина дуже добрий. Як треба, завжди допомагав. Світла пам’ять всім захисникам, — розповідає Наталя. 

У воїна залишилась мама, донька, онучка, сестра і колишня дружина. 

Після прощання у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

0
Автор: Телеграф
Теги: поховання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх