Кременчук, Воїни світла, Війна

У Горішніх Плавнях попрощалися із загиблим на війні солдатом Євгенієм Гончаровим

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 261

 

Загинув військовослужбовець у бою на Донеччині

Учора, 27 листопада, у Горішніх Плавнях попрощалися із полеглим на війні солдатом Збройних сил України Євгенієм Гончаровим. Про це повідомили у місцевому телеграм-каналі.

Відомо, що загиблий військовослужбовець народився 17 травня 1983 року в тодішньому Комсомольську (нині Горішні Плавні). Він навчався у школі № 6, певний час жив у Харкові, а після повернення працював на місцевих підприємствах.

На службу до лав Збройних сил Євгенія мобілізували 21 листопада 2024 року. 20 листопада 2025 року, під час виконання бойового завдання поблизу села Вільне на Донеччині, 42-річний військовий загинув.

Євгенія Гончарова поховали з військовими почестями у меморіалі «Їхні імена будуть жити вічно» у Горішніх Плавнях.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.

1
Автор: Яна Гудзь
