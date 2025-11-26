«Врятуйте Тошика!»: власниця притулку «Кохані безхатченки» розповіла свою позицію

«Кременчуцький Телеграф» продовжує слідкувати за розвитком історії, головним героєм якої є кіт Тошик. Власниця притулку «Кохані безхатченки» Тетяна Кирпич на своїй Фейсбук-сторінці надала пояснення щодо ситуації, яка склалася навколо тваринки.
Зооволонтерка написала, що тварина потрапила до неї вже в ослабленому стані. Попри те, що УЗД та аналізи не показали критичної патології, вона зазначає, що не всі процеси можна побачити на базовому обладнанні, яке є у нашому місті. Тим більше кров з ротової порожнини і ануса не є нормою ні для кого, і хоча б по цьому можна зрозуміти, що Тоша не здоровий, пояснює вона.
Окремо вона наголошує: інкубаційний період у 14 днів не був дотриманий з боку жінки, яка передала кота. Проте протягом цього часу тварині проводилися маніпуляції — обробка від паразитів і кастрація — які не роблять тваринам без карантину, бо зовнішній вигляд чи апетит жодним чином не гарантують здоров’я.
Зооволонтерка каже, що не впевнена в безпеці кота. Хоча до цього вона готова була після курсу лікування віддати тварину Тетяні.
Пані Кирпич наголошує: поширення негативної інформації не відображає реальної картини. Вона ділиться скріншотами і відео з постів, на яких можна почути, що був варіант викинути Тошика на вулицю.
Нагадаємо, жінка, яка врятувала Тошика, не вірить Тетяні Кирпич. Вчора вона розповіла, що волонтерка лікує кота неввідомо від чого й відмовляється віддавати тварину.
