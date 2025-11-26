ГО "Захист держави"
Кременчук, Шукаю господаря

«Врятуйте Тошика!»: власниця притулку «Кохані безхатченки» розповіла свою позицію

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 209

Наразі кіт Тошик знаходиться в притулку «Кохані безхатченки» та проходить лікування

«Кременчуцький Телеграф» продовжує слідкувати за розвитком історії, головним героєм якої є кіт Тошик. Власниця притулку «Кохані безхатченки» Тетяна Кирпич на своїй Фейсбук-сторінці надала пояснення щодо ситуації, яка склалася навколо тваринки.

— Хочу прояснити ситуацію щодо котика Тоші, якого мені передали. Посилання на профіль лишаю тут — хай люди самі роблять висновки.

Зооволонтерка написала, що тварина потрапила до неї вже в ослабленому стані. Попри те, що УЗД та аналізи не показали критичної патології, вона зазначає, що не всі процеси можна побачити на базовому обладнанні, яке є у нашому місті. Тим більше кров з ротової порожнини і ануса не є нормою ні для кого, і хоча б по цьому можна зрозуміти, що Тоша не здоровий, пояснює вона.

— Деякі захворювання розвиваються приховано, і коти дуже довго не демонструють болю — прояви стають помітними лише тоді, коли їм уже зовсім зле.

Окремо вона наголошує: інкубаційний період у 14 днів не був дотриманий з боку жінки, яка передала кота. Проте протягом цього часу тварині проводилися маніпуляції — обробка від паразитів і кастрація — які не роблять тваринам без карантину, бо зовнішній вигляд чи апетит жодним чином не гарантують здоров’я.

— Кіт міг уже тоді мати прихований перебіг хвороби, яку не можна було визначити «на око», тим більше обстеження коту до мене ніхто не робив, тому казати на кота, з якого незрозуміло скільки знущались, що він здоровий, мені здається, неадекватним.

Зооволонтерка каже, що не впевнена в безпеці кота. Хоча до цього вона готова була після курсу лікування віддати тварину Тетяні.

— Але тепер в мене є сумніви. Я зі свого боку зробила і роблю все можливе: огляд, аналізи, УЗД, лікування. Усі мої дії спрямовані тільки на те, щоб допомогти тварині.

Пані Кирпич наголошує: поширення негативної інформації не відображає реальної картини. Вона ділиться скріншотами і відео з постів, на яких можна почути, що був варіант викинути Тошика на вулицю.

— Дуже «по-волонтерські». Щоб ви розуміли, що завжди є дві сторони медалі: і Тоша — це не іграшка і не «друг для розваг». Тим більше хворий. Йому потрібне лікування і спокій, а не роль реквізиту для відео, — написала зооволонтерка.

Нагадаємо, жінка, яка врятувала Тошика, не вірить Тетяні Кирпич. Вчора вона розповіла, що волонтерка лікує кота неввідомо від чого й відмовляється віддавати тварину.

— Я попросила повернути котика, бо у мене він був у нормальному стані. Але вона категорично відмовилась, заявивши, що «не буде віддавати кота і лікуватиме його сама». Вона почала скидати фото якихось крапельниць, але їх ніхто не призначав!
Автор: Мирослава Українська
Теги: притулок коти тварини
Вверх