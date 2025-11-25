У середу, 26 листопада, у Кременчуці та на Полтавщині діятимуть графіки погодинного знеструмлення споживачів. Про це повідомили у пресслужбі «Полатваобленерго».
Діятимуть графіки за такими чергами:
з 00.00 по 06.00 — в обсязі 1 черги;
з 06.00 по 10.00 — в обсязі 2 черги;
з 10.00 по 20.00 — в обсязі 2.5 черг;
з 20.00 по 23.59 — в обсязі 1.5 черг.
Зауважимо, що упродовж дня графік зеструмлень може змінюватись.
