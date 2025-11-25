Завтра у частини жителів Кременчука тимчасово не буде води: де саме і чому

Містянам радять зробити необхідний запас води на день
Завтра, 26 листопада, у частини жителів Кременчука тимчасово вимикатимуть воду. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.
Попередньо із 8.30 і до закінчення робіт (орієнтовно 17.00) комунальники проводитимуть роботи із заміни запірної арматури на водопровідній мережі. На цей час без води залишаться абоненти за такими адресами:
вул. Богдана Хмельницького, буд. 3, 3Г, 3Д, 3Е, 5, 26/2, 30/2, 32/1, 34, 40/1, 42, 44, 46, 48, 56/2, 60, 66А, 68, 70/2, 72/1, 78/1;
пров. Богдана Хмельницького, буд. 3, 4, 7, 9;
пров. Черкаський, буд. 3-18;
вул. Тракторна, буд. 3/1, 4, 5/2, 6/7;
пров. Набережний, буд. 4-9/37;
пров. Водний, буд. 4, 5, 6.
На цей час громадян закликають зробити необхідний запас води.
Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.
