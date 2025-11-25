«Воював хоробро, дуже хоробро». У Кременчуці попрощались з солдатом Анатолієм Болгаровим

25 листопада у Кременчуці попрощались з 44-річним військовослужбовцем Анатолієм Болгаровим. Чоловік був солдатом.
За словами військового з позивним «Лиман», Анатолій закінчив Кременчуцьку гімназію № 23, навчався у регіональному центрі професійно-технічної освіти № 1. Надалі працював підприємцем.
Чоловік служив водієм взводу штурмової спеціалізованої роти. Загинув під час оборони України 23 серпня у Покровському районі Донецької області. Солдат вважався безвісти зниклим, каже «Лиман».
Олена Міщенко знала Анатолія ще з дитинства — мешкали разом в одному з мікрорайонів міста.
Про його службу жінка знала.
Троюрідний брат Анатолія Ярослав розповідає, що солдат отримав орден «За мужність».
Подруга матері Любов каже, що орденом Анатолія нагородили посмертно — відзнаку отримувала його мама.
У Анатолія залишились батьки, діти, колишня дружина. Після прощання у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
