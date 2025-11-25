Зупинилося серце військової з Кременчуччини Людмили Нахаби

5 листопада померла військовослужбовиця Збройних Сил України з Кременчуччини Людмила Нахаба (Лисівець). Про те, що Людмила Нахаба востаннє повертається до Полтавщини, повідомили у Козельщинській громаді.

Захисниця народилася 21 червня 1978 року в селищі Козельщина. Головний сержант Людмила Нахаба обіймала посаду водія автомобільного відділення комендантської роти. Сумлінно несла службу, залишаючись вірною військовій присязі та рідній землі. Вона померла на території розташування свого підрозділу у селі Суханівка, що на Донеччині.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлої захисниці.