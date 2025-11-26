Загинув військовий з Кременчуччини Сергій Корнієнко, який вважався зниклим безвісти

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 544

Кременчуччина, 15 листопада, попрощалася із полеглим воїном Сергієм Корнієнком. Схилившись на коліно Семенівська громада провела захисника в останню путь. На центральній площі селища зібралися його рідні, друзі, побратими та небайдужі жителі, щоб разом схилити голови у скорботі та висловити вдячність Герою.



Сергій Олексійович Корнієнко народився 28 червня 1978 року в Семенівці. Тут пройшли його дитинство та юність. Він навчався у Семенівській ЗОШ № 2, де ще тоді вирізнявся добрим характером, щирістю та відкритістю. Після школи вступив до Кременчуцького професійного училища № 11, а у 1997 році розпочав строкову службу в Збройних Силах України.

Повернувшись додому, Сергій обрав шлях, який був йому близьким — роботу з технікою. Працював водієм у ТОВ «Веселоподільський бурякорадгосп», пізніше — в агрофірмі «Промінь». Останнім місцем роботи стало ТОВ «Мігістраль груп», де він керував зерновозом. Колеги згадують його як людину добру, усміхнену, уважну до інших та завжди готову допомогти.

У листопаді 2024 року був мобілізований до Збройних Сил України. Служив старшим водієм-радіотелефоністом стрілецького взводу, згодом — водієм мінометного взводу. Вірний присязі, мужньо виконував свій обов’язок.

24 лютого 2025 року рідні отримали звістку — Сергій зник безвісти під час виконання бойового завдання поблизу села Мала Локня Курської області. Наступні місяці стали для родини справжнім випробуванням — очікування, молитви, віра до останнього. Та 12 листопада цього року прийшла підтверджена інформація про його загибель.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця.