Завтра у Кременчуці прощатимуться із полеглим військовослужбовцем Анатолієм Болгаровим

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 476

Завтра, 25 листопада, у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Анатолієм Болгаровим. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що чоловік — вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник Кременчуцької гімназії № 23 — загинув під час виконання бойового завдання по захисту України 23 серпня 2025 року.

Прощання та поховання полеглого воїна відбудеться у вівторок, 25 листопада:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Деївського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Анатолія Болгарова.