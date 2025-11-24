Завтра у Кременчуці прощатимуться із полеглим військовослужбовцем Анатолієм Болгаровим

Завтра, 25 листопада, у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Анатолієм Болгаровим. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що чоловік — вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник Кременчуцької гімназії № 23 — загинув під час виконання бойового завдання по захисту України 23 серпня 2025 року.
Прощання та поховання полеглого воїна відбудеться у вівторок, 25 листопада:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Анатолія Болгарова.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.