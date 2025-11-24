Кременчуцька міська художня галерея запрошує на відкриття зимового виставкового сезону

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 0

Кременчуцька міська художня галерея запрошує на відкриття зимового виставкового сезону 27 листопада — 21 грудня.

У цей період галерея презентує три виставки, що поєднують силу матеріалу, глибину погляду та живу історію: Ольга Сирота — унікальні кістяні роботи, де матеріал перетворюється на поезію форм і сенсів.

Вікторія Пиринська та Тетяна Коваль — проєкт «Істинне Я. Життєва сила» — мистецтво як внутрішній голос, що не мовчить.

Філателістична виставка з колекції Дмитра Майоршина — «Кременчук в обличчях діячів», де місто говорить через людей, що його творили і творять зараз.

Лейтмотив виставкового сезону «Мистецтво змиває пил буденності з душі» — Пабло Пікассо.

Запрошуємо відчути, як мистецтво оживає у матеріалі, в людині та в історії.

Урочисте відкиття 27 листопада о 14.00.