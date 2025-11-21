Завтра на Кременчуччині попрощаються із загиблим захисником Максимом Гордою

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 2

Молодший сержант Максим Горда повернувся додому на щиті. Він загинув, захищаючи Україну, 20 серпня 2025 року в місті Мирноград Покровського району Донецької області. Його шукали майже 3 місяці. Експертиза ДНК підтвердила загибель Героя.

Максим Горда став на захист України з 20 липня 2023 року. Брав участь у боях на Херсонщині — на острові Кринки, а потім на Донеччині. Служив у 503 окремому батальйоні 38 бригади морської піхоти ЗСУ.

— Це не просто втрата, це незагоєна рана для його родини, батьків, дружини, донечки Анастасії, братів та сестер, — написала сестра загиблого у Facebook.

Поховання Максима Горди відбудеться у його рідному селі Наріжжя Оболонської територіальної громади в суботу, 22 листопада, об 11.00.