Завтра на Кременчуччині попрощаються із загиблим захисником Максимом Гордою

Молодший сержант Максим Горда повернувся додому на щиті. Він загинув, захищаючи Україну, 20 серпня 2025 року в місті Мирноград Покровського району Донецької області. Його шукали майже 3 місяці. Експертиза ДНК підтвердила загибель Героя.
Максим Горда став на захист України з 20 липня 2023 року. Брав участь у боях на Херсонщині — на острові Кринки, а потім на Донеччині. Служив у 503 окремому батальйоні 38 бригади морської піхоти ЗСУ.
Поховання Максима Горди відбудеться у його рідному селі Наріжжя Оболонської територіальної громади в суботу, 22 листопада, об 11.00.
