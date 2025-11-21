Олена Шуляк
Зимова підтримка: як отримати 1000 грн від держави
ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура

«Герої Кременчуччини — Герої України»: нова книга готова до випуску

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 106

Наступного року планується презентація цього унікального видання

Незабаром вийде з друку Творчий проєкт Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки України «Герої Кременчуччини - Герої України». Це видання розповідає про Героїв Кременчуччини:

Алексана Володимировича Амірджаняна

Назара Богдановича Боровицького

Сергія Ярославовича Волинського

Вадима Олександровича Ворошилова

Олега Іродійовича Ґеґечкорі

Андрія Андрійовича Геруса

Олега Васильовича Голінея

Миколу Анатолійовича Городніченка

Максима Володимировича Кагала

Віталія Борисовича Коваля

Олександра Володимировича Кроковця

Віктора Григоровича Кузьменка

Валерія Вікторовича Нетудихатка

Олександра Валентиновича Поклада

Віктора Віталійовича Поливяного

Ігоря Олександровича Пугача

Едуарда Володимировича Сабаніна

Ігоря Миколайовича Сердюка

Автори цього видання спілчани Національної спілки журналістів України Володимир Шевченко, Тетяна Булат, Оксана Гриниченко.

Зібрано чимало матеріалів про Героїв України. Це видання відрізняється від першого новим матеріалом, новими світлинами, уточненнями.

Наступного року планується презентація цього унікального видання.

Нагадаємо, минулого року у Кременчуці вперше


0
Автор: Мирослава Українська
Теги: книги Герої України Творча спілка журналістів Кременчуччини НСЖУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх