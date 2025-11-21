Незабаром вийде з друку Творчий проєкт Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки України «Герої Кременчуччини - Герої України». Це видання розповідає про Героїв Кременчуччини:
Алексана Володимировича Амірджаняна
Назара Богдановича Боровицького
Сергія Ярославовича Волинського
Вадима Олександровича Ворошилова
Олега Іродійовича Ґеґечкорі
Андрія Андрійовича Геруса
Олега Васильовича Голінея
Миколу Анатолійовича Городніченка
Максима Володимировича Кагала
Віталія Борисовича Коваля
Олександра Володимировича Кроковця
Віктора Григоровича Кузьменка
Валерія Вікторовича Нетудихатка
Олександра Валентиновича Поклада
Віктора Віталійовича Поливяного
Ігоря Олександровича Пугача
Едуарда Володимировича Сабаніна
Ігоря Миколайовича Сердюка
Автори цього видання спілчани Національної спілки журналістів України Володимир Шевченко, Тетяна Булат, Оксана Гриниченко.
Зібрано чимало матеріалів про Героїв України. Це видання відрізняється від першого новим матеріалом, новими світлинами, уточненнями.
Наступного року планується презентація цього унікального видання.
Нагадаємо, минулого року у Кременчуці вперше
