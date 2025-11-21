Кошти, які депутат з Горішніх Плавнів називав благодійними, пішли на його особисті витрати — НАЗК

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 769

Агентство встановило, що ці кошти є його доходом, а не благодійною допомогою

Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що депутат Горішньоплавнівської міськради Андрій Павленко витратив понад 1 млн грн, які він називав «переказами для допомоги іншим», на власні потреби. Про це йдеться в довідці НАЗК за результатами повної перевірки його декларації за 2024 рік.

Вказано, протягом року на рахунки депутата надійшло 1 млн 56 тис. 617 грн від фізичних осіб. Павленко пояснив, що це були кошти «на постійну фінансову допомогу тим, хто потребує підтримки», і що він нібито не використовував їх як власний дохід.

Однак під час повної перевірки НАЗК встановило, що 1 млн 38 тис. 223 грн із цих надходжень депутат витратив на загальножиттєві потреби — оплату в магазинах, ресторанах, АЗС, цифрових сервісах, а також на перекази власній родині.

У довідці зазначено, що Павленко не надав документів, які підтвердили б використання цих коштів в інтересах людей, яким він нібито допомагав. НАЗК наголосило, що отримані грошові перекази від третіх осіб, якщо вони спрямовані на особисті потреби, вважаються доходом, який декларант мав відобразити.

Агентство дійшло висновку, що пояснення депутата «не відповідають дійсності», а отримані 1 млн 56 тис. 617 грн — це його незадекларований дохід.

НАЗК не встановило ознак незаконного збагачення, однак визнало ці дані недостовірними і включило їх до протоколу результатів перевірки.

Нагадаємо, НАЗК виявило у декларації депутата Полтавської облради розбіжності на понад 30 млн грн