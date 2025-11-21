На Полтавщині синоптики попередили про грозу

У Полтавській області оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. До кінця доби 21 листопада очікується гроза. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
Оголошено рівень небезпечності — І, жовтий.
Під час першого рівня небезпеки погодні умови можуть становити загрозу для населення, інфраструктури та природного середовища.
Нагадаємо, синоптики сьогодні також попереджали про густий туман.
