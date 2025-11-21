Олена Шуляк
Кременчук

У Горішніх Плавнях рятувальники ДСНС визволили самицю павича з пастки електроліній

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 218

 

Чотири дні поспіль птиця сиділа на електричному стовпі, а тим часом унизу на пташку чекали її маленькі пташенята

Рятувальники ДСНС врятували птицю та її пташенят. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Учора, 20 листопада, до Служби порятунку надійшло повідомлення про незвичну ситуацію: вже чотири дні поспіль самиця павича сиділа на електричному стовпі, а дістатися до неї самотужки люди не могли. Тим часом унизу на пташку чекали її маленькі пташенята.

 

Зволікати було небезпечно, адже існувала загроза для життя птаха та її потомства. Рятувальники вирішили діяти вночі, скориставшись тим, що пави не бачать у темряві. Надзвичайники діяли з дотриманням усіх правил безпеки: електрики відключили на цій ділянці лінію електропередач, щоб унеможливити ураження струмом під час проведення рятувальної операції. Для уникнення переляку та не допущення втечі на закриту територію приватного сектору, рятувальники застосували спеціальну сітку для відлову птахів.

Порятунок пройшов успішно: самицю павича безпечно зняли зі стовпа та передали власниці.

Для надання допомоги залучалися співробітники та техніка 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. 

 

Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС рятувальники Горішні Плавні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

