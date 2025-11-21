За минулу добу на Полтавщині сталося 3 пожежі, дві з яких у Кременчуцькому районі

За минулу добу в Полтавській області зареєстровано три пожежі, з яких дві сталися на території Кременчуцького району. Постраждалих внаслідок пожеж не зафіксовано. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Учора о 19.19 в Кременчуці на вулиці Майора Борищака виникла пожежа у квартирі багатоквартирного житлового будинку. Вогонь знищив холодильник та інше майно. Пошкоджені 2 вікна, закопчені стіни та стеля квартири та під’їзду. До гасіння залучалося одне відділення 16 ДПРЧ.

20 листопада в 00.46 селі Єгорівка Семенівської громади загорілася господарча споруда. Вогонь її повністю знищів разом із дровами та майном. Пошкоджена покрівля поряд розташованого житлового будинку та іншої господарчої споруди. До гасіння пожежі залучалося одне відділення 8 ДПРП та працівники й техніка Семенівської місцевої пожежної охорони.

Третя пожежа сталася у Лубенському районі.

