Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 21 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пр. А. Ізюмова
просп. Полтавський
вул. А. Ізюмова
вул. А. Размислова
вул. Бажана
вул. Барвінкова
вул. Б. Урбанського
вул. Б. Чичибабіна
вул. Бузкова
вул. В. Баранова
вул. В. Винниченка
вул. В. Кришталя
вул. В. Симоненка
вул. Газопровідна
вул. Г. Чайки
вул. Гетьманська
вул. Д. Галицького
вул. Експресівська
вул. Експресівська, 22-58
вул. І. Нагнібіди
вул. І. Сікорського
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Комишанська
вул. М. Вовчка
вул. М. Грушевського
вул. М. Калачевського
вул. М. Кропивницького
вул. М. Міхновського
вул. Мрії
вул. Н. Крюкової
вул. Новомиргородська
вул. О. Пчілки
вул. П. Оксанченка
вул. П-ка Коваленка
вул. Ракетна
вул. Розмислова, 4
вул. Рокитнянська
вул. С. Кульчинського
вул. С. Наливайка
вул. Сосновська
вул. Хімічна
вул. Хортицька
вул. Хортицька, 3-28/56
вул. Чайковського
вул. Я. Петруся
пров. А. Ізюмова
пров. Г. Ашкаренка
пров. Гурамішвілі
пров. Ємельяненко
пров. Караванний
пров. Караванний, 1-48А
пров. Кропивницького
пров. М. Клєцкова
пров. Полтавський
пров. Правди
пров. Размислова
пров. Фізкультурний
пров. Я. Петруся
туп. Айвазовського
туп. Бажана
туп. Газопровідний
туп. Глобинський
туп. Д. Апостола
туп. Кармелюка
квт. 287, 1
квт. 287, 14,16
вул. Барвінкова, 2
вул. Данила Галицького, 4-39А
вул. Керченська
вул. Мрії, 12А
вул. Володимира Великого, 72
вул. Мрії, 20,22,22А.
пр. 1-й Ягідний, 4,4А
пр. 2-й Ягідний, 2
пр. Дружби, 3-15
пр. Дружби, 23
пр. Заміський, 1/5-7
пр. Степана Васильченка, 3-16
просп. Лейтенанта Дніпрова, 30,32,34,36,42
пров. Архипа Тесленка, 2
пров. Автобусний, 1-36
пров. Будівельний, 4,7
пров. Дружби, 2-25
пров. Кагамлицький, 2-18
пров. Капітана Мехеди, 1-7/1
пров. Кленовий, 2-22
пров. Ланковий, 4-11/6
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Марії Заньковецької, 1-51
пров. Миклухо-Маклая, 1-22
пров. Оксани Мешко, 3-21
пров. Північний, 1А-26
пров. Подовжній, 1-7
пров. Робітничий, 3-27
пров. Савинський, 2 (2024)
пров. Сивашський, 2А-30/4
пров. Токарний, 3-26/14
пров. Трудовий, 3-14/12
пров. Уласа Самчука, 18-32
пров. Ягідний, 2-39
пров. Ювілейний, 3-23
туп. Караїмський, 1/15-12
туп. Сінний, 2-30
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
вул. Академіка Герасимовича, 23/2
вул. Академіка Герасимовича, 81-106
вул. Василя Сліпака, 38-75А/18
вул. Василя Стуса, 1-19/2
вул. Василя Сухомлинського, 1А-15
вул. Вільної України, 17/2-40
вул. Виноградна, 39,52,54
вул. Віталія Базилевського, 1-44
вул. Віталія Базилевського, 2-18
вул. Володимира Івасюка, 51-114А
вул. Володимира Івасюка, 103-122
вул. Героїв Маріуполя, 4
вул. Європейська, 6/72,8/79
вул. Залізнична, 3-81
вул. Залізнична, 21-81
вул. Зарічна, 1/9-46/5
вул. Зарічна, 6,12,16
вул. Заміська, 3-21
вул. Кагамлицька, 1/18-66
вул. Кагамлицька, 21/22-66
вул. Мане-Каца, 2/11-46
вул. Мирослава Скорика, 4-24
вул. Новокагамлицька, 12-45
вул. Новосхідна, 14/26-36
вул. Олени Пчілки, 11/39-18
вул. Подовжня, 3-23
вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47
вул. Республіканська, 23-94
вул. Республіканська, 80,80А
вул. Світанкова, 2А-25
вул. Світанкова, 19-29
вул. Сержанта Мельничука, 52-195
вул. Сержанта Мельничука, 108-195
вул. Софіївська, 7/38
вул. Троїцька, 12/52-30
вул. Чумацький Шлях, 69-83
вул. Христини Алчевської, 5-25
вул. Цегельна, 1-35
вул. Юрія Руфа, 74-177/1
вул. Юрія Руфа, 108-177/1
вул. Івана Миколайчука, 16/11-37
вул. Івана Приходька, 118А,120,122,126/1
наб. Лейтенанта Дніпрова, 1-42А
пров. Господарський, 3,4
вул. Академіка Герасимовича, 81-106
вул. Дружинницька, 23А
вул. Максима Кривоноса, 58-92
вул. Велика Набережна, 51
квт. 287, 19,19А,23,24,28
просп. Лесі Українки, 65,69,71
вул. Керченська, 14
вул. Якова Петруся, 140.
пров. Веселий, 10
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29-33
вул. Київська, 64-121
вул. Небесної Сотні, 45,51,54
вул. Перекопська, 40
вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47
вул. Троїцька, 51/42,61/52
вул. Ярова, 1,3,5,7
просп. Свободи, 73Ж
просп. Полтавський, 277/2-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
