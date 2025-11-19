Завтра у Кременчуці знову застосовуватимуть графіки погодинних знеструмлень

Обленерго застосує обмеження через складну ситуацію в енергосистемі України

У четвер, 20 листопада, в Полтавській області діятиме графік погодинного відключення електроенергії. Про це повідомили у «Полтаваобленерго».

Через складну ситуацію в енергосистемі України відключення застосовуватимуть за таким режимом:

з 00.00 по 6.00 запроваджений ГПВ в обсязі 2,5 черг.

з 6.00 по 8.00 запроваджений ГПВ в обсязі 3,5 черг.

з 8.00 по 18.00 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг.

з 18.00 по 20.00 запроваджений ГПВ в обсязі 3,5 черг.

з 20.00 по 23.59 запроваджений ГПВ в обсязі 2,5 черг.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, що у місті також діятимуть планові знеструмлення.