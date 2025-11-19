У Кременчуці влада прокоментувала інформацію про поїздку міського депутата до Франції: що про це відомо

Мережею ширилась інформація про нібито заплановану поїздку депутата Кременчуцької міської ради Олександра Головача до Парижу на Конгрес мерів. Втім, за словами міського голови Віталія Малецького, «він не поїхав в Париж, хоча і мав таку можливість». Про це він сказав під час засідання виконавчого комітету 19 листопада.

— Певним чином склались обставини, що від нас ніхто не поїхав, — сказав мер.

Конгрес мерів Франції — це подія, яка щороку збирає понад 10 000 муніципальних лідерів Франції. Вона стала точкою входу для багатьох українських громад у французьку систему партнерств, йдеться у статті Cities4Cities. Цьогоріч захід запланований на 17–20 листопада.

Нагадаємо, на Полтавщині правоохоронці розслідують незаконний перетин державного кордону частиною депутатського корпусу, ймовірно, обласної ради.